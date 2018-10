Arbeitslosigkeit in Luxemburg sinkt erneut

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Arbeitslosigkeit in Luxemburg geht im Jahresvergleich weiter zurück. Zum Stichtag am 30. September waren 14.582 Menschen bei der Agentur für Arbeit (Adem) vorgemerkt. Das teilte das Statistikinstitut Statec am Montag mit. Damit sank die Zahl der Arbeitslosen um 7,7 Prozent zum Vorjahr. Das sind 803 weniger als noch im Juli. Mit diesem weiteren Rückgang liegt die Arbeitslosenquote nun bei 5,4 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit Mai 2009.

Vom jüngsten Aufwind auf dem Arbeitsmarkt profitieren besonders junge Menschen unter 30 Jahren (-15,5 Prozent) und gering qualifizierte Arbeitssuchende (-9,3 Prozent), teilt die Adem mit. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen sinkt um 6,9 Prozent.

(sw/L'essentiel)