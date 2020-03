Bausch will für alle Lkw Notbremssysteme

Bei einer Massenkarambolage auf der A6 sind am 6. Januar zwei Frauen gestorben, weil ihre Pkw zwischen zwei Lkw eingeklemmt wurden. Zwei Monate nach dem tödlichen Unfall bringen die DP-Abgeordneten Carole Hartmann und Max Hahn in einer parlamentarischen Frage den Vorfall auf den Tisch von Mobilitätsminister François Bausch.

In seiner Antwort erläutert Bausch am Mittwoch, dass seit dem 1. November ein Notbremsassistent für alle neu zugelassenen Lkw ab einem Gewicht von acht Tonnen Pflicht ist. Diese Systeme arbeiten in drei Stufen: Zunächst warnen sie den Fahrer durch akustische und optische Signale, dann reduzieren sie automatisch die Geschwindigkeit des Fahrzeugs und leiten im Falle des Nichteingreifens eine Notbremsung ein. In seiner Stellungnahme erklärte der Minister: «Es ist unser Wunsch, alle schweren Nutzfahrzeuge mit Notbremssystemen auszustatten, die einen vollständigen Stopp unter allen Bedingungen herbeiführen.»

Schon einen Tag nach dem Unfall auf der A6, gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass einer der Lkw-Fahrer verhaftet wurde, weil er den Unfall verschuldet haben soll.

(fl/L'essentiel)