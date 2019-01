Bissen macht Weg frei für Google-​​Datacenter

Artikel per Mail weiterempfehlen

Google kann kommen: Die Gemeinde Bissen hat am Montag grünes Licht für den Bau eines Rechenzentrums im Ortsteil Roost gegeben. Die notwendige Änderung im allgemeinen Bebauungsplan (PAG) wurde vom Bissener Gemeinderat einstimmig gutgeheißen. Ein zweites und definitives Votum soll in den nächsten Monaten erfolgen.

Der Internetriese Google hatte sich bekanntlich vor gut einem Jahr ein 34 Hektar großes Areal in Bissen gekauft, um dort ein riesiges Rechenzentrum zu errichten. Künftig soll die etwa 50 Fußballfelder große Grünfläche im Gebiet Busbierg im PAG als «Zone spéciale Datacenter» ausgewiesen werden. Das heißt, dass auf dem Grundstück ausschließlich ein Rechenzentrum errichtet werden darf. Wann die Bauarbeiten beginnen können und wie lang diese dauern werden, steht allerdings noch in den Sternen.

Noch viele Details offen

Sobald die geplante Umwidmung publik gemacht wurde, können die Bürger der 3000-Einwohner-Gemeinde während einer Frist von 30 Tagen Beanstandungen oder Änderungsvorschläge einreichen. Diese Anliegen müssen von den Verantwortlichen im Rathaus genau geprüft werden – erst dann kann es zu einer zweiten, definitiven Abstimmung im Gemeinderat kommen.

Trotz der einstündigen Debatte am Montag im Lokalparlament bleiben noch einige Fragen zu dem Mega-Bauprojekt offen, etwa was die Wasserversorgung, die Verkehrsituation in der Industriezone Roost oder Veränderungen im Landschaftsbild betrifft. Bürgermeister Jos Schummer und ein Experte eines beauftragten Ingenieurbüros antworteten geduldig auf die Fragen der Gemeinderäte, verwiesen jedoch darauf, dass Google viele Details zum Rechenzentrum – etwa eine grafische Darstellung des geplanten Gebäudes -– noch gar nicht bekannt gegeben hat.

Erst bei der Ausarbeitung des Teilbebauungsplans (PAP) werden die Bissener mehr erfahren, wie groß (und hoch) der Datenbunker wird, den Google auf die grüne Wiese in Roost hinstellen will. «Unser Ziel ist es, bis zu den Sommerferien über den PAP abzustimmen», kündigt Schummer an. «Google wird nichts unterschreiben, bevor diese Abstimmung nicht erfolgt ist.»

(Jörg Tschürtz/L'essentiel)