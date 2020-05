Super 95 durchbricht wieder die 1-​​Euro-​​Marke

Der Aufwärtstrend an den Tankstellen geht weiter. Am Donnerstag steigen die Preise für Super 95 und Super Plus um 2,9 bzw. 3,5 Cent pro Liter. Damit kostet der Liter Super 1,009 Euro, während der Liter Super Plus mit 1,103 Euro zu Buche schlägt.

Der Diesel-Preis bleibt unverändert auf 0,835 Euro pro Liter.

(L'essentiel)