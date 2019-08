Luxemburgs Feuerwehr trainiert für den Extremfall

Das Großherzogliche Feuerwehr- und Rettungskorps (CGDIS) veröffentlichte auf seinem Twitter-Account spektakuläre Fotos einer Übung der Group for Reconnaissance and Intervention in Perilous Environments (GRIMP) auf dem Infinity Tower in Kirchberg Ende Juli.

Das Szenario für die Übung bestand darin, einen Kranführer nach einem Notfall aus seiner Kabine zu befreien – in 50 Meter Höhe. An der Übung waren fast alle GRIMP-Mitglieder (ca. 20 Personen) beteiligt. «Wir trainieren regelmäßig im Fitnessstudio, aber wenn sich die Gelegenheit bietet, testen wir uns selbst an Windkraftanlagen, Türmen oder Brücken», sagte ein Sprecher von CGDIS zu L'essentiel.

GRIMP-Mitglieder, die sich auf Arbeiten in großer Höhe und in engen Umgebungen spezialisiert haben, hatten die Möglichkeit, an die Spitze des Krans und der Prüfgeräte zu klettern. Eine Übung, die es ihnen ermöglichte, sich unter realitätsnahen Bedingungen auf einen möglichen Notfall auf einer Baustelle vorzubereiten.

