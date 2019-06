Finanzsektor lockt wieder mit dicken Gehaltsschecks

Artikel per Mail weiterempfehlen

Gehälter von bis zu 250.000 Euro pro Jahr. Solche «stratosphärischen Beträge» machte der Personaldienstleister Hays in seiner neuesten Studie zu den Bruttosalären in Luxemburg aus. «In der IT-Branche verdienen Unternehmensdirektoren zwischen 150.000 und 200.000 Euro pro Jahr. Manche sogar noch mehr», erklärt Pierre Gromada von Hays im Gespräch mit L'essentiel. Nachwuchskräfte würden mit etwa 35.000 Euro Jahresgehalt in den IT-Sektor einsteigen. Nach etwa acht Jahren bekomme ein Entwickler schon fast 100.000 Euro.

Im Bereich der Finanzdienstleistungen seien «die Gehälter wieder in das goldene Zeitalter vor der Krise im Jahr 2008 zurückgekehrt». Das gelte insbesondere für Fachkräfte, «die sich auf Kapitalbeteiligung, Immobilien, Regulierung und Compliance spezialisiert haben», so Gromada.

20 Prozent mehr in neuer Firma

Risikomanager und leitende Kräfte im Bereich Steuern können sich über zwischen 140.000 und 150.000 Euro brutto pro Jahr freuen. In der Bankenbranche können die Finanzmanager und Buchhalter ihr Gehalt nach acht Jahren im Unternehmen auf 100.000 Euro mehr als verdreifachen. «Im Jahr 2018 wechselten viele Fachkräfte ihren Arbeitsplatz, weil 15 bis 20 Prozent mehr Gehalt lockten. Davor lag die Norm bei Norm eher fünf bis bis zehn Prozent», sagt Gromada.

In der Industrie profitierten die Arbeitnehmer vor allem von ihrer Loyalität. Aus diesem Sektor wechselten vergleichsweise wenige Arbeitskräfte in einen anderen. Hier liegen die Gehälter zwischen 30.000 Euro pro Jahr für Einsteiger und 170.000 Euro für Spitzenverdiener. In Unternehmen mit eigenen Forschungs- und Entwicklungszentren seien auch Zwischengehälter üblich.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)