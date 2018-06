Vermisster Max (7) in Frankreich gefunden

Stundenlang hat eine mutmaßliche Kindesentführung in Luxemburg am Dienstag die Polizei in Atem gehalten. Noch am Abend kam die Nachricht der Justiz, dass der vermisste Max in Frankreich gefunden wurde. Der siebenjährige Junge sei wohlauf, hieß es. Der Vater, der sein Kind am Morgen offenbar gekidnappt hatte, wurde von der französischen Polizei befragt und festgenommen. Der Zugriff erfolgte dem Vernehmen nach in Villerupt nahe der französisch-luxemburgischen Grenze.

Die Justizbehörden und die Polizei bedankten sich bei allen, die zum Erfolg der Fahndung beigetragen haben. Der «Amber Alert», der aufgrund der akuten Gefährdungssituation des Kindes ausgelöst wurde, sei mittlerweile aufgehoben.

Der Vater soll seinen Jungen am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr im Hauptstadt-Viertel Rollingergrund abgepasst und in sein Auto gezerrt haben. Eine Frau, wahrscheinlich die Mutter, hatte Max zuvor bis vor die Schule gefahren. Der Vater soll daraufhin auf sie zugelaufen und ihr das Kind gewaltsam entrissen haben, erzählte ein Augenzeuge. Anschließend flüchtete der Mann mit seinem Sohn im Auto in Richtung Route d'Arlon. Die Polizei löste wenig später über das System Amber Alert eine grenzüberschreitende Fahndung aus. Unklar ist, ob möglicherweise ein Sorgerechtsstreit Auslöser für die mutmaßliche Kindesentführung war.

(L'essentiel)