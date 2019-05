Jugendherbergen brechen Übernachtungsrekord

Die ASBL «Les Auberges de Jeunesses luxembourgeoises» zieht eine positive Bilanz für 2018. Sie verzeichnete im vergangenen Jahr 162.286 Übernachtungen in ihren Einrichtungen und brach damit einen Besucherrekord. 2017 waren es 151.428, was einem Wachstum von 7,2 Prozent entsprach, dies schrieb die ASBL in einer Pressemitteilung. Dieses Ergebnis sei nicht nur auf die Hitzewelle des Sommers 2018 zurückzuführen, sondern auch auf das Engagement der 250 Mitarbeiter, so Romain Weis, Präsident des Vereins.

Im Detail wies die Jugendherberge Clausen (Luxemburg-Stadt) mit 62.993 die höchste Zahl an Übernachtungen auf, gefolgt von Esch (24.208) und Echternach (18.218). Luxemburger machten 30 Prozent der Besucher aus (48.611 Übernachtungen). Gefolgt von deutschen (20.927) und belgischen (16.737) Gästen.

Mehr Senioren als Jugendliche zu Gast

Tatsächlich beherbergen die Jugendherbergen mehr Senioren (24 Prozent) als Jugendliche (21 Prozent). Zudem übernachten dort auch viele Freizeitgruppen (12 Prozent). Im Jahr 2018 verpflichteten sich zudem viele dem Umweltschutz, indem sie Einweg-Kunststoffe verboten.

Weis betont, dass es für 2019 notwendig sei, die Qualität und Sanierung der Gaststätten voranzutreiben. Die Jugendherberge Echternach erhielt 2018 bereits eine Terrasse, Lultzhausen eröffnete einen Indoor-Spielplatz und ein Familienzimmer. Auch die Projekte in Vianden, Ettelbruck, Luxemburg-Stadt und Hollenfels haben «gute Fortschritte» gemacht.

(Olivier Loyens/L'essentiel)