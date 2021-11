Jean-​​Claude Juncker wird ERA-​​Präsident in Trier

Jean-Claude Juncker hat nach seiner politischen Karriere als Luxemburger Premierminister und EU-Kommissionspräsident eine neue Aufgabe in der Moselstadt Trier übernommen. Dort wurde er am Montagabend als Präsident des Verwaltungsrats der Europäischen Rechtsakademie (ERA) ernannt, wie der Trierische Volksfreund berichtet. Der 66-Jährige verkörpere die Entwicklung der Europäischen Union als Rechtsgemeinschaft, heißt es in einer Pressemitteilung.

«Es ist mir eine große Ehre, die Leitung der ERA Foundation zu übernehmen», so Juncker. «Ich freue mich besonders, diese Rolle zu übernehmen, weil ich als Finanzminister von Luxemburg Anfang der 90er Jahre intensiv an der Gründung des ERA mitgewirkt habe».

Die Europäische Rechtsakademie war im Jahr 1992 gegründet worden und agiert seitdem als Praxis- und Diskussionszentrum für Rechtspraktiker, Rechtsanwälte und Richter aus der gesamten Europäischen Union.

(L'essentiel)