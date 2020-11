Diesel wird am Samstag teurer

Der Dieselpreis im Großherzogtum steigt um Mitternacht am Samstag leicht an. Das teilt das Energieministerium am Freitag in Luxemburg mit. Demnach müssen Autofahrer damit für einen Liter Diesel am Samstag 0,928 Euro bezahlen.

Das entspricht einem Anstieg von 1,4 Cent je Liter. Für den Benzinpreis der Sorten Super98 und Super95 wurden keine Änderungen angekündigt.

(L'essentiel)