Luxemburger Züge sollen häufiger pünktlich sein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bis 2027 wollen die CFL fast vier Milliarden Euro in ihre Infrastruktur investieren. Ziel ist es, die Pünktlichkeit der Züge, aber auch die Fahrgastinformation zu verbessern. Im Jahr 2018 kamen 89 Prozent der Züge pünktlich oder weniger als sechs Minuten zu spät an. «Die meisten Verspätungen sind auf Störungen in benachbarten Netzwerken zurückzuführen. Dadurch entsteht ein Dominoeffekt», erklärt Marc Wengler von den CFL.

Bis zum Jahr 2024 will die Eisenbahn eine Pünktlichkeitsrate von 92 Prozent anstreben. Um diese zu erreichen, wurden zusätzliche Schienenfahrzeuge bestellt, die zwischen 2021 und 2024 geliefert werden. Darüber hinaus hat sich der luxemburgische Staat zu einer Kofinanzierung verpflichtet, er will einen Teil des französischen Netzes mit bis zu 100 Millionen Euro mitfinanzieren.

Mit Informationen in Echtzeit sollen die Fahrgäste künftig besser über die Situation auf der Schiene auf dem Laufenden gehalten werden. Dies soll über Anzeigen, Ansagen und eine Smartphone-App geschehen. Im vergangenen September wurde zudem ein Betriebszentrum für den Personenverkehr und die Verkehrsüberwachung eingerichtet, um die Erwartungen der Kunden besser zu erfüllen.

(Marion Mellinger/L'essentiel)