«Mehr Flexibilität bei Unterhaltszahlungen»

L'essentiel: Wie wird die Rolle der Familienrichter (JAF) sein?

Alexandra Huberty: In dieser neuen Rolle werden wir die Menschen sechs bis sieben Wochen nach dem Scheidungsantrag empfangen. Geplant sind vierzehn JAF-Stellen in Luxemburg und drei in Diekirch.

Eines der Themen ist die Bestimmung der Rentensätze...

Bei den Renten gehen wir von einer Grundsituation mit einem Ehepartner aus, der seine berufliche Tätigkeit während der Ehe eingestellt oder reduziert hat. Daher besteht die erste Verpflichtung des Richters darin, den entsprechenden Zeitraum festzulegen. Bei der Ermittlung der Abgangsbeträge wird die Einkommensdifferenz zwischen den beiden Ehepartnern während der Periode berücksichtigt. Die Differenz wird dann halbiert. Der von der Sozialversicherung festgelegte Betrag ist dann zum Zeitpunkt der Aufteilung des Vermögens an die Pensionskasse zu zahlen.

Was ist mit Unterhaltszahlungen?

Wir haben mehr Flexibilität bei der Interpretation der Bedingungen. Wir werden in der Lage sein, viele Parameter zu berücksichtigen, die nicht nur auf das Überleben beschränkt sind. Die Rente wird nur entsprechend der Dauer der Ehe fällig.

Das Ende der Scheidung wegen Verschuldens (Divorce par faute) war umstritten. Was ist Ihr Standpunkt?

Heute sind die Opfer häuslicher Gewalt die Schwächsten, und sie sind diejenigen, die sich am schnellsten scheiden lassen sollten. Das Warten auf die Beendigung des Strafverfahrens, in der Regel zwischen eineinhalb und zwei Jahren, ermöglicht es dem Gewalttäter, noch weiter Einfluss auf sein Opfer zu haben und eine mögliche Scheidung zu verhindern.

(Patrick Théry/L'essentiel)