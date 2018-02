Vier Zentimeter Schnee stürzen das Land ins Chaos

Die Nachrichten über die ankommende Schneefront liefen auf allen Nachrichtenkanälen – und trotzdem haben sich am Dienstag erneut chaotische Zustände im Luxemburger Morgenverkehr abgespielt. Auf teils schneeglatten Fahrbahnen kamen die Autofahrer nur langsam voran, auf den Haupt-Pendlerrouten zogen sich die Staus mehrere Kilometer in die Länge.

Die Straßenbauverwaltung muss sich erneut Kritik gefallen lassen, weil verschiedene Straßen offenbar nicht geräumt waren. In der Zentrale in Bartringen standen die Einsatzkräfte jedoch schon am frühen Morgen Gewehr bei Fuß. «110 Fahrzeuge vom Winterdienst sind zwischen 2.35 Uhr und 4.30 Uhr ausgerückt, um präventiv Salz zu streuen. Danach, als der Schneefall einsetzte, schickten wir den Winterdienst erneut raus, um die Straßen vom Schnee zu befreien und Kontrollfahrten durchzuführen», sagt ein Sprecher von «Ponts et Chaussées» zu L'essentiel.

Schneller mit dem Flieger als mit dem Auto

Am Dienstag war es leichter, mit dem Flugzeug als mit dem Auto zu reisen – vorausgesetzt, man kam rechtzeitig am Gate an. Vom Findel wurden jedenfalls keine wetterbedingten Flugverspätungen gemeldet. Dasselbe gilt auch für die Schiene. «Es gab keine Zwischenfälle», hieß es von Seiten der CFL.

Bis Samstag werden keine weiteren Schneefälle erwartet, doch es bleibt eisig kalt im Großherzogtum: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zeigt das Thermometer nur noch minus 5 bis minus 6 Grad an. Bis zum Wochenende kann man tagsüber mit maximal 3 bis 4 Grad Plus rechnen.

