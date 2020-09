«Nuit de la Culture» muss Wind und Regen trotzen

Wer bei der «Nuit de la Culture» die einzigartige Atmosphäre direkt unter den Hochöfen in Belval erleben möchte, für den gelten dieselben Regeln wie im Restaurant: Tisch reservieren, Maske tragen, hinsetzen, Maske wieder abnehmen, und anschließend das Spektakel genießen. Doch auch ohne Reservierung können Besucher an der Veranstaltung teilnehmen. Einziger Unterschied: Sie beobachten das Geschehen aus der Ferne.

Am Samstag, dem 19. September, wird das Event eine der ersten großen Veranstaltungen seit Beginn der Coronakrise sein. «Im Normalfall können wir immer mit 10.000 Besuchern rechnen. Dieses Jahr erwarten wir zwischen 2000 und 2500», verrät Loïc Clairet, der Generalkoordinator der «Nuit de la Culture». Eigentlich hätte die Veranstaltung am 2. Mai stattfinden sollen, doch bereits im März haben die Organisatoren bekanntgegeben, dass sie das beliebte Event verschieben müssen. «Die Nuit de la Culture 2020 musste unbedingt organisiert werden. Für die Öffentlichkeit, aber auch zur Unterstützung der Künstler», betont Loïc Clairet.

Mit dem Rad zu den verschiedenen Veranstaltungen

Etwa 7000 Masken werden unter sämtlichen Teilnehmern der Veranstaltung verteilt. Shows im geschlossenen Raum sind auf zehn Zuschauer beschränkt.

Thema des Abends wird «frische Luft schnappen» sein, im Mittelpunkt steht das Radfahren. Es werden Fahrräder zur Verfügung gestellt, mit denen die Gäste von der Place du Brill in Esch/Alzette und dem Belvédère in Weiler, wo die Nachmittagsveranstaltungen stattfinden, bis zum Hauptspot des Abends in Belval radeln können.

(Séverine Goffin/L'essentiel)