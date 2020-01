Dieser A1-​​Blitzer arbeitet nur zum Berufsverkehr

Die Autofahrer auf der A1 sollten bei der Ausfahrt Kirchberg in Richtung Trier in den kommenden Wochen besonders vorsichtig unterwegs sein. Zur Kontrolle der Geschwindigkeitsbegrenzung während dem morgendlichen Berufsverkehr zwischen 6.15 und 9.15 Uhr wurde an der Stelle einer der zwei Blitzer-Anhänger der Police Grand-Ducale aufgestellt, wie das Verkehrsministerium gegenüber L'essentiel mitteilte.

«Die Radarkontrolle ist bereits aktiv», so das Ministerium. Zur Erinnerung: Die Testphase der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 90 Stundenkilometer während dem morgendlichen Berufsverkehr auf der A1 und A6 wurde verlängert. Das Tempolimit gilt von 6.15 bis 9.15 Uhr von der belgisch-luxemburgischen Grenze (Sterpenich) bis zum Autobahnkreuz Kirchberg. Während der Schulferien und an Feiertagen gilt die Beschränkung nicht.

(Thomas Holzer/L'essentiel)