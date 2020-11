Regierung erwartet Impfstoff Mitte Dezember

Es bleibt dabei: Die Regierung verkündet erst am kommenden Montag, ob neue Restriktionen kommen oder nicht. Das erklärte Premierminister Xavier Bettel am Freitagnachmittag. «Erst dann können neue Schlussfolgerungen gezogen werden», sagte der Regierungschef. Es habe sich jedoch nichts an der Tatsache geändert, dass sich das Infektionsgeschehen in Luxemburg weiterhin auf einem hohen Niveau bewege. «Wenn es bis Montag keinen klaren Trend nach unten gibt, müssen wir drei Wochen lang Entbehrungen auf uns nehmen und verschiedene Sektoren schließen müssen», warnte Bettel. Die Restriktionen – die Schließung der Gastronomie und die weitere Begrenzung der Besucherzahlen in Privathaushalten – könnten laut Bettel bereits am kommenden Dienstag in Kraft treten.

Am Freitag wurden 519 Infektionen bei 11.782 Tests verzeichnet – ein Rückgang im Vergleich zu den vergangenen Tagen. Derzeit seien 41 Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Betreuung. Bisher seien deshalb nur vereinzelt andersgelagerte Operationen oder Behandlungen verschoben worden. «Die Situation in den Krankenhäusern ist derzeit stabil, nicht dramatisch», so der DP-Politiker. Es sei weder ein Rückgang noch ein Anstieg der Patienten verzeichnet worden. Es müsse vorrangig sichergestellt werden, dass jeder Patient die notwendige Behandlung bekommt.

Erste Impfstoffe kommen im Dezember

Für die Wirtschaft sei es im kommenden Jahr besonders wichtig, dass die Kaufkraft der Bürger erhalten werde. Bettel verkündete, dass der Mindestlohn ab dem 1. Januar 2020 um 2,8 Prozent angehoben wird. Personen, die den Mindestlohn beziehen und sich derzeit in Kurzarbeit befinden, sollen weiterhin eine 100-prozentige Lohnfortzahlung erhalten. Besonders schwer von der Krise getroffene Betriebe will die Regierung weiterhin finanziell unter die Arme greifen.

Der Impfung kommt nach Ansicht des Premiers im Kampf gegen die Pandemie die Schlüsselrolle zu. Sie sei der Weg, um eine Immunisierung der Bevölkerung zu erreichen. Die ersten Lieferungen erwartet Bettel Mitte Dezember und betonte, dass es sich dabei um die erste Lieferung von mehreren handelt. Die Regierung müsse nun viel Überzeugungsarbeit leisten, damit sich die Bürger impfen lassen. «Wir müssen auf die Menschen zugehen und ihrer ihre Ängste nehmen. Wir brauchen eine wirksame Impfstrategie», sagte Bettel. Der Ethikrat werde ausarbeiten, welche Bevölkerungsgruppen als geimpft werden sollten.

Das Großherzogtum beziehe den Impfstoff über die EU. Mit der ersten Lieferung könnten, so der Premier, 40.000 Dosen in Luxemburg eintreffen. Die Impfung müsse pro Person jedoch zweimal erfolgen, sodass in der ersten Phase etwa 20.000 Menschen geimpft werden könnten.

(L'essentiel)