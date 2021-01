Rechnungshof rügt Ministerium für Wirtschaft

20.000 Euro. Das ist der Preis, zu dem staatliche Grundstücke an Fage übertragen wurden, bevor der griechische Joghurthersteller seinen Plan aufgab, eine Fabrik im Gewerbegebiet (ZAE) «Wolser» in Bettemburg zu errichten. Ob dieser Preis marktgerecht war, ist schwer zu sagen. Doch genau das kritisiert der Rechnungshof in einem gestern veröffentlichten Sonderbericht des Wirtschaftsministeriums.

Dieser Bericht über den Verkauf von Grundstücken in Industriegebieten zwischen 1993 bis 2020, wurde von CSV-Abgeordneten angefordert. Im Fall Fage weist der Rechnungshof darauf hin, dass der Verkauf von staatseigenen Grundstücken, die sich in Gewerbegebieten befinden, eher die Ausnahme ist. In der Regel werden diese Flächen der Industrie zur Verfügung gestellt. Die Gründe für diese Ausnahme sind jedoch nicht dokumentiert. Die Kommission stellt außerdem fest, dass das Wirtschaftsministerium das Finanzministerium verspätet über den Fortgang des Verfahrens und der Verhandlungen informiert hat.

Und dieser Mangel an Dokumentation und Austausch kommt immer wieder vor, wie der Rechnungshof feststellt. Sie ist in allen geprüften Dateien zu finden (GE Fanuc Automation, Circuit Foil, Euro-Composites, usw.). Der Rechnungshof argumentiert außerdem, dass das Ministerium keine ausreichenden Argumente zur Relevanz der betreffenden industriellen Tätigkeiten geliefert hat.

(Severine Goffin/L'essentiel)