«Benvenuti a Lussemburgo»

Wenn es nach der Flagge auf ihrem Schreibtisch und dem wohlklingenden Akzent geht, befindet man sich im Büro von Maria Grazia Galati in Italien. Oder zumindest fast: Im Herzen vom Grund liegt ein Infoschalter für italienische Expatriates. Das am 23. Februar eröffnete Büro, das von der italienischen Botschaft und dem Comites Lussemburgo finanziell unterstützt wird, soll es nach Luxemburg entsandten oder ausgewanderten italienischen Arbeitnehmern leichter machen, Informationen über ihr neues Land zu bekommen.

Die Fragen drehen sich hauptsächlich um «Arbeit, Unterkunft oder wie man Französisch lernt», erklärt Maria, die die Idee zu dem Büro hatte. Seit der Eröffnung hätten sich 30 bis 40 Personen gemeldet, entweder am Schalter oder per E-Mail oder Telefon. So auch Giorgio Guerreri, ein 32-jähriger Sporttrainer, der sich «sehr gut empfangen gefühlt» habe. Der Norditaliener sei mit seiner Frau vor drei Wochen nach Luxemburg gekommen, um mehr Möglichkeiten zum Arbeiten zu haben.

Einem Bericht der Fondation Migrantes nach lebten 2020 etwa 30.000 Italiener im Großherzogtum, 1000 kämen pro Jahr neu hinzu. Vor allem die 25- bis 30-Jährigen unter ihnen wanderten wieder aus, sobald sie ihren Abschluss hätten, so Maria.

(im/L'essentiel)