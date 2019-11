«Ohne Smartphone sein, das ist eine extreme Strafe»

Wenn es um die Nutzung von Smartphones geht, haben Eltern und Schüler oft unterschiedliche Positionen. In Zusammenarbeit mit den Fachleuten des Lyzeum Aline-Mayrisch organisierte der Elternverein eine Online-Umfrage zur «Nutzung von Smartphones in der Familie». Rund 170 Schüler der Klassen 7, 3 und 2 sowie ihre Eltern nahmen an daran teil. Zwei Drittel der Eltern waren der Meinung, dass ihre Kinder zu viel Zeit mit dem Handy verbrachten. Die Schüler sahen das anders und schätzten ihre Zeit am Handy kürzer ein.

Im Gegensatz zu den Erwachsenen sagten die Jugendlichen, dass sie ausschließlich positive Assoziationen mit ihren Mobiltelefonen verbinden würden. Nur sechs Prozent der Schüler der siebten Klasse gaben an, das Smartphone auch als Auslöser für Stress zu empfinden. Was die Eltern betrifft, so waren 40 Prozent der Meinung, dass die ständige Erreichbarkeit Stress verursache. Ein weiteres Thema, das diskutiert wurde, waren die Nutzungsregeln. Viele Eltern legen bei Kindern und Jugendlichen fest, wie lange sie am Smartphone hängen dürfen.

Mehr als die Hälfte der Schüler der siebten Klasse sagten, dass sie strenge Richtlinien befolgen müssten. Laut den Umfrageergebnissen ist dies ein Trend, der vom Alter des Teenagers abhängt. Je älter die Schüler werden, desto weniger werden sie eingeschränkt. Viele von ihnen empfinden die Beschlagnahmung ihres Smartphones als extreme Strafe. 80 Prozent der Befragten in der siebten Klasse sind der Meinung, ihr Smartphone sei für die Kommunikation unerlässlich.

(Ana Martins/L'essentiel)