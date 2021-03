Öffnung der Gastro beendet die wilden Picknicks

«Es ist besser, sich auf einer Terrasse zu treffen, wo es Regeln gibt, als in einem Park, wo es keine Regeln gibt». Premierminister Xavier Bettel (DP) hat entschieden. Am 7. April sollen die Terrassen wieder geöffnet werden. Damit wird einem neuen Trend in der Stadt ein Ende gesetzt.

Um die Mittagszeit ging es von der Place d'Armes über die Kinnekswiss in den Grund zum Picknick. Mit Freunden oder Kollegen, auf der Ecke eines Pflanzkübels, auf einer niedrigen Mauer, im Stehen oder sogar auf dem Boden. Und an den Wochenenden rückten die Menschen näher zusammen. Wer eine freie Bank ergattern wollte, der musste lange suchen. «Wir essen derzeit in der Öffentlichkeit. Mit den Baustellen ist das nicht sehr angenehm», erklärt Alexia, die wir mit ihrer Tochter auf einer Bank an der Place d'Armes treffen. «Es ist lächerlich, noch mehr Leute und wir essen auf dem Boden sitzend», erzählt uns eine Gruppe von Kollegen aus dem Finanzsektor. Elise und Sofia hatten sich beide schon so an die Mittagspause auf «Fensterbänken» gewöhnt, dass sie froh waren, eine Bank ergattern zu können.

«Selbst wenn wir einen Test machen müssten, wollen wir alle auf der Terrasse sein. Leute zu sehen, ist gut für die Stimmung», berichtet Lina, als wir die 18-Jährige in der Schlange vor einem Imbisswagen ansprechen. «Dafür würde ich mich sogar impfen lassen», sagt Florian mit einem Augenzwinkern, er verbringt gerade seine Mittagspause mit den Kollegen. Andere Passanten geben sich vorsichtiger, so wie Olga und Pavlos. Die Bänke würden wenigstens die Sitzplätze begrenzen. «Wir haben zehn Minuten gebraucht, um eine zu finden. Mit den offenen Terrassen werden es viel mehr Leute sein», befürchten sie.

(Noémie Koppe/Nico Martin/L'essentiel)