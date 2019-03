Schüler stellen bunte Blumenbomben her

Artikel per Mail weiterempfehlen

Acht Schüler des Lycée Technique de Bonnevoie haben sich zusammengetan und ihr eigenes kleines Start-up gegründet. Mit «Magic Bombs» haben sie es sich zur Aufgabe gemacht Blumen für verschiedene Anlässe zu züchten und zu pflanzen. Dies aber auf eine ganz bestimmte Art und Weise.

«Der Anfang war sehr schwer. Wir waren nicht gleich von unserem Produkt überzeugt. Unser erster Verkauf war aber ein großer Erfolg», erklären die jungen Unternehmer Gabriel und Joe. Aus den Magic Bombs, die aus Samen, Lehm und Erde bestehen, wachsen nach zwei Wochen Blüten in allen möglichen Farben.

Besonders die «I love Luxemburg»-Samenbomben seien sehr beliebt. Die Blumen gedeihen in den Farben der Luxemburger Flagge. «Die Leute lieben es», erklären die Schüler weiter. Unterstützt wird die Gruppe von der gemeinnützigen Organisation Coopérations de Wiltz, von der Menschen mit Behinderungen an der Produktion beteiligt sind. Ein Teil der Einnahmen wird an den Verein gespendet.

Hier geht's zur Facebook-Seite des Schüler-Startups.

(Ana Martins/L’essentiel)