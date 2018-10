BTS orientiert sich an den neuen Technologien

Seit diesem Schuljahr werden in Luxemburg neue digitale Ausbildungsprogramme angeboten. Die drei Zweige des höheren Fachdiploms (BTS) wurden am Montag am Lycée des Arts et Métiers (LAM) in der Hauptstadt vorgestellt. Seit dem 25. September können die Schüler die Kurse «Programming and game design», «Game and art design» und «Internet of things» besuchen. Sie werden auf Englisch gehalten. «Mit der Digitalisierung der Wirtschaft muss auch die Ausbildung angepasst werden», sagt Bildungsminister Claude Meisch (DP).

«Wir haben in einer Studie evaluiert, wie der Ausbildungsbedarf aussieht», erklärt Fabrice Roth, Direktor des LAM. «Die Kurse bestehen aus 30 Prozent Theorie und 70 Prozent Praxis sowie einem Praktikum von etwa zwölf Wochen.» Es sollen maximal zwölf Schüler in einen Kurs. Die neuen Möglichkeiten kommen bei den jungen Luxemburgern offenbar gut an. «Ich finde diese Ausbildung sehr interessant, da wir recht konkret arbeiten», sagt Bob. Der 20-Jährige hat sich für «Internet of things» eingeschrieben, nachdem er die Uni nach nur einem Jahr wieder verlassen hat. Sie war ihm «zu theoretisch».

Die LAM bietet inzwischen neun verschiedene Ausbildungslehrgänge an, davon vier im IT-Bereich. «Wir arbeiten nun schon seit zwei Jahren mit diesem Projekt», sagt Christian Baudot, der für «Programming and game design» verantwortlich ist.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)