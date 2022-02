Viele Luxemburger zieht es wieder in die Sonne

Mieses Wetter und ein paar Tage frei: Über die «Fuesend» zieht es viele Menschen aus dem Großherzogtum in den Urlaub. «Die Flugzeuge sind fast voll. Viele Kunden haben sich für eine Last-Minute-Reise entschieden», berichtet Fernand Heinisch, Präsident des luxemburgischen Verbands der Reisebüros (ULAV).

Er erklärt den Ansturm durch die Lockerungen der Corona-Maßnahmen in zahlreichen Ländern: «Die Menschen fühlen sich wieder sicherer. Aber wir bleiben vorsichtig, weil wir gelernt haben. wie schnell sich die Dinge wieder ändern können.» Besonders beliebt seien Ziele in Dubai, auf den Kapverden, in den USA oder in Ägypten. Viele Kunden hätten aber auch Mauritius oder die Malediven gebucht.

Spanien, Dubai. Lappland

Luxair bestätigt diesen Trend und erwartet, dass sich dieser «bis zu den Osterferien fortsetzt», so ein Sprecher. Auch die Fluggesellschaft habe über Fasching zahlreiche Buchungen verzeichnet. «Die gesundheitliche Lage lässt es zu, dass unsere Kunden wieder planen können. Es werden auch wieder mehr Urlaube in den Sommerferien gebucht», stellt Luxair fest.

Am ersten Wochenende der Faschingsferien führt Luxair mehr als 80 Urlaubsflüge durch. Für den Reiseveranstalter LuxairTours heben über die Faschingsferien sogar mehr Flugzeuge ab, als im Jahr 2019. Mittlerweile bietet LuxairTours 20 Reiseziele an. Spanien ist nach eigenen Angaben mit Abstand die beliebteste Destination. Aber auch Portugal, Dubai, Lappland und Tunesien stehen bei der Kundschaft hoch im Kurs.

(Nicolas Martin/L'essentiel)