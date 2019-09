Keine Generalamnestie für Schulstreik

Am Morgen fühlten sich die Schüler noch eingeschüchtert vom Brief des Ministeriums. Youth For Climate Luxemburg sah die Schüler für ihr Engagement in eine Ecke gedrängt und gebrandmarkt. Das Ministerium hatte in einem Brief angekündigt, dass Schüler die am Freitagmorgen wegen der Demonstration im Unterricht fehlen, als «unentschuldigt» im Klassenbuch vermerkt werden sollen.

Von versuchter Einschüchterung wollte das Ministerium nichts wissen. Stattdessen bot man den Schülern Gespräche an. Dieses Gespräch hat am heutigen Donnerstag stattgefunden. Beide Seiten tauschten sich über die Ziele der Demonstration aus. Das Ministerium verweist in seiner Stellungnahme vom Nachmittag darauf, dass die einzige Möglichkeit um die Teilnahme – und damit das fernbleiben vom Unterricht – zu entschuldigen, eine schriftliche Entschuldigung sei. Liege eine solche für den morgigen Freitag vor, werde das Fehlen als entschuldigt vermerkt. Volljährigen Schülern stehe es natürlich frei, sich selbst eine Entschuldigung auszustellen.

Eine Generalamnestie, das heißt eine generelle Entschuldigung auch ohne schriftlichen Antrag auf Unterrichtsbefreiung werde es aber weiterhin nicht geben.

