Cargolux-​​Flieger muss nach Start umkehren

Cargolux flight CV7303 (LX-VCJ) has safely landed in KUL after emergency was declared. — Cargolux Airlines (@Cargolux_Intl) 16 janvier 2019

Aufgrund eines Notfalls musste ein Frachtflugzeug der luxemburgischen Fluggesellschaft Cargolux in Kuala Lumpur zum Startflughafen zurückkehren. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch via Twitter mit. Das Flugzeug drehte kurz nach dem Start um und konnte sicher auf dem Flughafen in Kuala Lumpur in Malaysia landen.

Die Boeing war auf dem Weg nach China. Weitere Details zu dem Zwischenfall hat Cargolux bislang noch nicht bekannt gegeben.

(L'essentiel)