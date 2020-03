Der Arbeitsmarkt ist 2019 stabil gewachsen

Die Beschäftigung in Luxemburg war im vergangenen Jahr stabil. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Statec-Studie waren Ende 2019 insgesamt 437.354 Personen in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Dies entspricht einem Anstieg von 3,6 Prozent innerhalb eines Jahres, stellen die Statistiker fest.

Die dynamischsten Branchen waren im vergangenen Jahr die Verwaltung (+4,5 Prozent) sowie die Bereiche Handel, Verkehr und Gastronomie (+3,9 Prozent). Im letztgenannten Bereich kommt der Anstieg besonders durch den wachsenden Personalbedarf der Einzelhändler und der Restaurants. Der Anstieg fiel unter den Grenzgängern höher aus als unter den in Luxemburg ansässigen Arbeitnehmern. Die Zahl der Grenzgänger stieg im Jahresverlauf um 4,5 Prozent, hingegen wurden nur 2,9 Prozent mehr Arbeitnehmer gezählt, die auch in Luxemburg wohnen.

Diese guten Arbeitsmarkzahlen dürften durch die aktuelle Coronavirus-Krise zumindest teilweise zunichte gemacht werden. Die Experten des Wirtschaftsministeriums rechnen mit größeren Auswirkungen als während der Finanzkrise von 2008.

(jg/L'essentiel)