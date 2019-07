Impfung gegen HPV wird in Luxemburg zur Pflicht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Regierungsrat hat am Donnerstag einige Änderungen an der Liste der empfohlenen Impfungen vorgenommen. Die wichtigste Neuerung besteht darin, dass der Impfstoff gegen die Infektion mit dem Humanen Papillomvirus (HPV) in gleicher Weise wie Tuberkulose oder Keuchhusten allgemeinverpflichtend wird. HPV ist eine sexuell übertragbare Krankheit. Der Impfstoff sei umso wirksamer, wenn er vor dem ersten Geschlechtsverkehr verabreicht wird.

Die neue Bestimmung sieht auch die Einführung von klareren Kennzeichnungen der Impfstoffen vor. Die Nutzer sollen dadurch besser informiert werden.

Außerdem wurde beschlossen, zwischen Impfstoffen zu unterscheiden, die für Menschen mit einem Risiko für bestimmte Infektionen empfohlen werden, und solchen, die sich im Ausland aufhalten.

(L'essentiel)