Die Luxexpo reist zurück in die 90er Jahre

Wie schnell die Zeit vergeht! Nun sind auch die 90er Jahre schon Vintage: Chevignon-Jacken, die Philippe-Starck-Zitronenpresse, der Gameboy. Die typischen Symbole des Jahrzehnts werden am kommenden Wochenende im Mittelpunkt des «Salon du Vintage» stehen.

«Es liegt momentan im Trend, umweltbewusst und nachhaltig einzukaufen. Second Hand ist da eine gute Methode. Vintage ist so erfolgreich, weil viele Stücke heutzutage so selten sind. Junge Frauen suchen nach der gleichen Grace Kelly-Tasche, die schon ihre Mütter hatten», erklärt Victor Lelaidier, Projektleiter der Messe. Aber was genau versteht man eigentlich unter Vintage? Laut Lelaidier handele es sich «um hochwertige, meistens signierte und limitierte Stücke, die ihre Epoche geprägt haben». Als Beispiel dafür nennt der Experte beispielsweise die Pipistrello-Lampe und den Renault Alpina.

Angesichts des Erfolgs könnte man glauben, dass die Bestände irgendwann erschöpft sind. Doch nach Lelaidiers Einschätzung sind Vintage-Liebhaber nicht unbedingt Sammler: «Sie benutzen die Stücke, bewahren sie eine gewisse Zeit lang in ihrem Originalzustand oder in ihrer restaurierter Form auf und verkaufen sie später meistens wieder weiter. Außerdem werden große Klassiker oft wieder neu produziert.» Ein Name, der sich durch die Jahrzehnte durchgezogen hat, wird übrigens das Highlight des «Salon du Vintage» sein: Eine Ausstellung würdigt die Karriere des verstorbenen Modezaren Karl Lagerfeld – von den 70er Jahren bei Chloé bis hin zu seinen Chanel-Jahren.

Der «Salon du Vintage» findet am kommenden Wochenende von 10 bis 19 Uhr in der Luxexpo The Box in der Stadt Luxemburg statt.

(Séverine Goffin/L'essentiel)