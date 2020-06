Kellner wird angegriffen, weil er keine Maske trägt

Manche Menschen werden nervös, wenn sie jemanden sehen, der keine Maske trägt. Andere reagieren wütend oder aggressiv. L'essentiel-Leser Michele, der seit acht Monaten in Luxemburg lebt, machte diese bittere Erfahrung am Sonntagabend, nach seinem Arbeitstag in einem Restaurant.

«Wir arbeiten den ganzen Tag mit Maske», erklärte der Italiener. Er geht regelmäßig in das Café gegenüber des Restaurants, in dem er arbeitet. Am Sonntag gegen 21 Uhr überquerte er die Straße, um Zigaretten für seinen Kollegen zu kaufen. Als seine Schicht zu Ende war, hatte er die Maske abgesetzt und nicht mehr daran gedacht, sie wieder anzuziehen, bevor er die Bar betrat. «Ich gehe regelmäßig dorthin, alle sind nett. Aber dann schaute mich jemand an und rief: die Maske, die Maske». Der Kellner entschuldigte sich und legte verwirrt die Hand vor den Mund, um zum Zigarettenautomaten zu gehen. «Dort fragt mich ein anderer Kunde, wo meine Maske ist. Ich bat ihn, sich zu beruhigen», erzählt er.

Die Situation heizte sich immer mehr auf und ein zweiter Kunde habe Michele körperlich angegriffen und auf die Schulter geschlagen. «Ich akzeptiere die Bemerkungen, aber ich akzeptiere nicht, körperlich angegriffen zu werden. Also rief ich die Polizei», erzählt er. Zwei Minuten später hätte die Polizei ihn zurückgerufen und gesagt, dass nicht kommen würden, da die Situation ruhig sei. «Es war ruhig, weil wir auf sie gewartet haben. Was soll ich das nächste Mal tun, das Gesetz selbst in die Hand nehmen»?

(jw/L'essentiel)