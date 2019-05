Fahrradklau verdoppelt sich in Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist in Luxemburg innerhalb eines Jahres dramatisch angestiegen. Nach Angaben der Police Grand-Ducale wurden 2018 rund 500 Fahrräder gestohlen – doppelt so viele als im Vorjahr. Weil den Beamten bei der Aufklärung oft die richtigen Informationen fehlen, haben sie nun in Zusammenarbeit mit Schülern des Lyzeums Michel Rodange die Sensibilisierungskampagne «Something Missing?» ins Leben gerufen.

Pascal Peters von der Polizei erklärt die Mehrzahl der Diebstähle damit, dass in den vergangenen Monaten die Nutzung von Fahrrädern landesweit stark gestiegen sei. «Außerdem sind immer mehr teure Fahrräder, wie E-Bikes, auf den Straßen. Das ist für die Diebe natürlich lukrativ», so Peters gegenüber L'essentiel.

Auch wenn die Polizei in vielen Fällen – eine genaue Zahl zur Aufklärungsrate kann Peters nicht nennen – die Fahrräder wieder finde, könnten sie jedoch oft nicht dem Besitzer zugeordnet werden.

Polizei rät zu Markenschlössern

Durch die Kampagne soll den Dieben das Leben nicht nur schwerer gemacht werden, sie soll auch der Polizei bei ihrer Arbeit helfen. Besonders wichtig sei, dass die Besitzer die Informationen zum Rad (Rahmennummer, Fabrikant, Farbe) sowie besondere Merkmale im Fahrradpass notieren und ein Foto des Rades beilegen. Zudem können die Räder bei der Polizei codiert werden.

Um sich vor Diebstahl zu schützen, rät die Polizei, solide Markenschlösser zu verwenden und die Räder auch bei kurzen Stopps nicht nur abzuschließen, sondern auch anzuschließen. Nachts sollten sie in Kellern oder Garagen geparkt werden. Auf schlecht einsehbaren Straßen oder einsamen Plätzen sollten die Räder nicht abgestellt werden.

Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie auf der Website der Police Grand-Ducale.

(sw/L'essentiel)