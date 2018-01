Luxemburg erlebt weißes Erwachen am Wochenende

Am Wochenende wird's schneeweiß: Der Wetterdienst Meteolux warnt im Norden Luxemburgs vor teilweise starkem Schneefall. Zwischen 5 und 15 Zentimeter Schnee sollen morgen, Samstag, zwischen 9 und 21 Uhr zu Boden fallen. Die Meteorologen lösten die orange Warnstufe aus.

Die Südhälfte des Landes muss sich am Samstag ebenfalls auf Schnee einstellen. Hier sind vier Zentimeter des weißen Niederschlags prognostiziert. Auch am Sonntag wird sich Frau Holle laut den Prognosen im Großherzogtum austoben.

Mosel schwillt auf 6 Meter an

Angespannt bleibt die Situation an der Mosel: Laut Meteolux sind am Samstag lokale Überschwemmungen und Schäden an den Ufern möglich.

In Stadtbredimus wird Freitagnacht voraussichtlich der Warnpegel von 5,3 Meter überschritten. Bis Sonntag könnte der Wasserstand auf bis zu sechs Meter ansteigen. Wann das Hochwasser wieder zurückgehe, sei noch nicht abschätzbar, so der «Service de la Navigation» des Ministeriums für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur am Freitagmittag.



(L'essentiel)