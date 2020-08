Grenzpendler können weiter zuhause arbeiten

Auch französische Grenzpendler, die in Luxemburg arbeiten, können bis zum 31. Dezember im Homeoffice arbeiten und bleiben dennoch weiterhin in Luxemburg sozialversichert. Wie das Ministerium für soziale Sicherheit am Dienstag mitteilt, spiele es dabei keine Rolle, ob die Grenzgänger in Deutschland, Frankreich oder Belgien leben.

Im Juli 2020 hat Luxemburg mit Belgien, Deutschland und Frankreich vereinbart, die Bestimmungen der für Grenzgänger geltenden Sozialversicherungsgesetzgebung während der Coronakrise nicht zu berücksichtigen. Diese Ausnahmeregelung hat das Großherzogtum nun in Absprache mit Belgien und Frankreich bis zum 31. Dezember 2020 verlängert.

Wie das Ministerium weiter mitteilt bedeutet dies, «dass ein Grenzgänger, der seine Arbeit von zu Hause aus verrichtet, bis Ende 2020 weiterhin an das luxemburgische Sozialversicherungssystem angeschlossen bleibt».

Abkommen mit Deutschland wird jeden Monat verlängert

Finanzminister Pierre Gramegna begrüßt die Verlängerung des Abkommens mit Frankreich als «Teil der Fortsetzung der koordinierten Maßnahmen zwischen unseren beiden Ländern im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie.» Sie berücksichtige sowohl die gesundheitlichen Notwendigkeiten, die diese Situation erfordert, als auch die Flexibilität gegenüber Arbeitnehmern und Arbeitgebern in beiden Ländern.

In der Mitteilung des Finanzministeriums sagte Gamegna: «Auf diese Weise wird den belgischen, französischen und deutschen Grenzpendlern und ihren Arbeitgebern die notwendige Vorhersehbarkeit in den kommenden Monaten gewährleistet.» Gleichzeitig wies er darauf hin, «dass das Abkommen mit Deutschland stillschweigend jeden Monat verlängert wird, bis einer unserer beiden Staaten das Abkommen aufkündigt».

(L'essentiel)