Polizei kontrolliert am Mittwoch verstärkt

Die Europäische Operation EDWARD steht für «European Day Without A Road Death», also «Europäischer Tag ohne einen Verkehrstoten». Der Tag wurde von der Organisation Tispol, einem europäischen Netzwerk der Straßenverkehrssicherheitspolizei, organisiert und sorgt dafür, dass auch die Police Grand-Ducale am morgigen Mittwoch ab 6 Uhr in ein besonders intensives Kontrollprogramm startet.

Autofahrer können sich auf eine verstärkte Präsenz auf den Straßen einstellen. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Ablenkungen beim Fahren, zum Beispiel durch die illegale Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt.

Ob Polizist oder nicht: Jeder kann das EDWARD-Projekt unterstützen, indem er sein Versprechen zur Verkehrssicherheit auf der folgenden Website unterzeichnet: https://projectedward.eu/fr/promesse/ .

(L'essentiel)