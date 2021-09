Romain Schneider zieht sich 2023 zurück

Landwirtschaftsminister Romain Schneider (LSAP) wird bei der nächsten Wahl nicht mehr für ein politisches Amt kandidieren. Damit ist Schneider nach LSAP-Vizepremier Dan Kersch der zweite sozialistische Minister, der seine politische Karriere mit Ende der Legislatur im Jahr 2023 beenden will.

Schneider, der seit der Wahl 2019 im Kabinett von Xavier Bettel (DP) für Soziale Sicherung, Landwirtschaft, Weinbau und die Entwicklung des ländlichen Raumes ist, sagte im Interview mit «RTL»: «Ich stelle mich nicht zur Wiederwahl und werde nach 2023 kein politisches Amt mehr bekleiden.»

Derzeit ist noch nicht bekannt, ob der in Wiltz geborene Schneider bis zum Ende der Legislatur im Amt bleibt. Der 59-jährige LSAP-Politiker war zuvor seit 1999 Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde, ehe er 2004 für den Wahlkreis Nord in die Chamber einzog. Seit 2009 ist er in Regierungsverantwortung, im selben Jahr legte er auch sein kommunales Amt nieder.

(L'essentiel)