15 Luxemburger sind nach Europa gebracht worden

Luxemburg hat insgesamt 15 Personen mit Bezug zum Großherzogtum aus Afghanistan nach Europa gebracht. Die Evakuierungsmission werde voraussichtlich am Mittwoch abgeschlossen werden, wie Verteidigungsminister François Bausch (Déi Gréng) am Dienstag in einer Regierungspressekonferenz sagte. Gemeinsam mit Außenminister Jean Asselborn (LSAP) informierte Bausch über den aktuellen Stand der Evakuierungsmission, die Luxemburg gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden im Rahmen der internationalen Anstrengungen gestartet hatte. Die Mission werde in den nächsten Tagen beendet, sagte der Verteidigungsminister, möglicherweise schon morgen.

In der Pressekonferenz ging Außenminister Asselborn auch näher auf die Personen ein, die das Großherzogtum aus Afghanistan herausgebracht hatte. Nach aktuellem Stand seien 15 Personen am Dienstagmorgen wie geplant auf dem Luftwaffenstützpunkt Melsbroek gelandet. Ursprünglich hatte es von Seiten des Außenministerium geheißen, dass neun Personen aus Afghanistan evakuiert werden sollen, die einen Bezug zum Großherzogtum hätten.

Vierköpfige Familie evakuiert

Von dieser Liste seien sieben Personen unter den am Morgen in Belgien eingetroffenen Menschen. Sie alle sollen mit einem Bus der Brüssler Botschaft ins Großherzogtum gebracht werden, führte Jean Asselborn weiter aus. Zwei weitere Menschen auf der ursprünglichen Liste wurden jeweils nach Frankreich und in die Niederlande ausgeflogen. Unter den Evakuierten befinde sich auch die vierköpfige Familie einer afghanischen Richterin und vier weitere Menschen aus dem Freundeskreis der Familie.

Luxemburg versuche noch weitere Menschen aus dem im Chaos versinkenden Land zu evakuieren. Darunter einen Mediziner von Ärzte ohne Grenzen mit seiner Tochter. Zwei weitere Familien würden die Diplomaten gerne ebenfalls retten, allerdings sei man dabei weiter von der Hilfe der europäischen Nachbarn abhängig, wie Asselborn betonte.

Verteidigungsminister François Bausch und Außenminister Jean Asselborn informierten am Dienstag über die aktuelle Lage

Der Offizier der Luxemburger Armee und der Mitarbeiter des Außenministeriums befänden sich derzeit noch in Islamabad in Pakistan, sagte François Bausch. Beide Luxemburger werden auch nach aktuellem Stand nicht mehr nach Afghanistan reisen, da die Mission in Kabul in den nächsten Tagen beendet werden solle.

