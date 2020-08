Smartphone oder Tablet: Eine Generationsfrage

Luxemburg gehört zu den Ländern der Welt, in denen der Internetzugang am weitesten verbreitet ist. Nicht nur bei jungen, sondern auch bei älteren Menschen. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Statec-Studie hervor, in der 2019 insgesamt 1500 Personen befragt wurden.

Nur wenige Online-Kurse im Jahr 2019



Laut Statec belegten im Jahr 2019 nur zwölf Prozent der 16- bis 24-Jährigen einen Online-Kurs. 35 Prozent davon nutzten das Internet, um mit Lehrern oder anderen Studenten in Kontakt zu kommen. Diese Zahlen dürften in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie deutlich höher liegen. Mit den Auswirkungen der Pandemie wird sich Statec in einer kommenden Studie befassen.

Laut Statec «nutzen drei Prozent der 16- bis 74-Jährigen das Internet überhaupt nicht». Dieser Anteil steigt bei den 65- bis 74 Jährigen Teilnehmern auf 13 Prozent. In der jüngsten Alterskategorie (16- bis 24-Jährigen), nutzen insgesamt 99 Prozent das Internet zu privaten Zwecken «täglich oder fast täglich». Bei den 25- bis 54-Jährigen geht dieser Anteil nur leicht zurück (95 Prozent). Insgesamt 76 Prozent der 55- bis 64-Jährigen gaben an, dass sie jeden Tag online sind. Bei den 65- bis 74 Jährigen sind es immerhin noch 71 Prozent. Allgemein surfen Senioren viel, aber nicht so oft. Bei den 54- bis 74-Jährigen gaben 84 Prozent an, dass sie in den letzten drei Monaten vor der Studie online waren.

Das Smartphone wird von der jüngeren Generation bevorzugt

Auch die Art der Internetverbindung ist altersbedingt. Allgemein nutzen 86 Prozent der Luxemburger das Internet außerhalb ihrer Wohnung oder ihres Arbeitsplatzes über ihr Smartphone. 30 Prozent greifen hierfür auf einen Laptop und 28 Prozent auf einen Tablet zurück. Während die jüngere Generation hierfür das Smartphone bevorzugt, ist bei Senioren eher das Tablet die erste Wahl. Darüber hinaus sind nur sechs Prozent der 16- bis 24-Jährigen außerhalb der Wohnung oder des Arbeitsplatzes online, im Vergleich zu 33 Prozent der 65- bis 74-Jährigen.

Doch wozu benutzen die Menschen das Internet überhaupt? Die meisten Befragten im Alter von 16 bis 24 Jahren hören über das Internet Musik (90 Prozent). Soziale Netzwerke und Chat-Dienste folgen an zweiter Stelle (jeweils 87 Prozent). 82 Prozent brauchen es um E-Mails zu verschicken und 69 Prozent telefonieren über das Internet. Ältere Menschen im Alter von 65 bis 74 Jahren sind hauptsächlich online, um E-Mails zu verschicken (77 Prozent), die Nachrichten zu lesen (67 Prozent) oder Bankgeschäfte zu erledigen (60 Prozent). Chats landen erst auf Platz vier (53 Prozent).

Frauen (78 Prozent) unterhalten sich übrigens lieber per Chat als Männer (73 Prozent). Soziale Netzwerke werden ebenfalls häufiger von Frauen (68 Prozent) als von Männern (62 Prozent) genutzt. Auch die Suche nach gesundheitlichen Informationen wird öfters von Frauen (65 Prozent) als von Männern (56 Prozent) durchgeführt. Dafür greifen mehr Männer (78 Prozent) als Frauen (71 Prozent) auf das Internet zurück, um die Nachrichten zu lesen oder Bankgeschäfte zu erledigen (78 Prozent gegenüber 68 Prozent).

