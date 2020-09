Isolationszeit wird in Luxemburg verkürzt

Das Covid-19-Gesetz wird erneut angepasst. Am Mittwoch hat der Regierungsrat einem Änderungsantrag zugestimmt, der vorsieht, die Dauer der Isolation in Luxemburg von 14 Tage auf zehn Tage herabzusetzen. Die Regierung beruft sich bei dieser Entscheidung auf neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft und Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO.

Wer im engem Kontakt zu einer Person stand, die sich mit dem Coronavirus infiziert hat, muss sich in Quarantäne begeben und ab dem sechsten Tag nach dem letzten Kontakt mit dem Infizierten einen Test durchführen. Ist das Ergenbis negativ wird die Quarantäne aufgehoben.

Der geänderte Gesetzentwurf wird den Abgeordneten am kommenden Dienstag zur Abstimmung vorgelegt.

(sw/L'essentiel)