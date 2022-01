Busfahrer fordern besseren Schutz durch die Polizei

Ein Busfahrer des Syndikats TICE ist am Dienstag durch einen Angriff von drei Jugendlichen am Escher Bahnhof verletzt und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert worden. Einer der Angreifer hatte den Bus gegen 21 Uhr durch die hintere Tür betreten. Als der Fahrer ihn aufforderte, den Bus zu verlassen, traktierte er ihn mit ersten Schlägen. Die beiden anderen Jugendlichen kamen hinzu und schlugen ebenfalls auf den Mann ein. Das Opfer wurde mit Verletzungen im Gesicht, an der Schulter, an der Hüfte und am Knie ins Krankenhaus gebracht. Die Täter konnten flüchten.

Auf Nachfrage teilt TICE (Syndicat des tramways intercommunaux dans le canton d’Esch) mit, dass Fahrgäste die Polizei gerufen haben. Der Zustand des Fahrers sei schlecht. «Es geht ihm wirklich nicht gut. Er weiß nicht, wie er das nächste Mal reagieren wird», sagt Theo Schickes, Vorsitzender der Personalvertretung. «Das ist inakzeptabel, wir werden alles tun, um die Menschen, die bei uns arbeiten, zu schützen. TICE wird für das Opfer als Nebenklägerin auftreten», sagt Pierre Mellina, der Vorsitzende des Syndikats.

Geschlossene Fahrerkabinen zu teuer

Aggressionen und Drohungen gegen Busfahrer seien zwar leider an der Tagesordnung, allerdings könne TICE solche Handlungen nicht tolerieren, wie Schickes ergänzt. Die Personaldelegation forderte ein Treffen mit dem Vorsitzenden und dem Direktor von TICE, dem Bürgermeister und der Polizeidirektion, um mehr Polizeipräsenz am Bahnhof und mehr Kameras an den Brennpunkten zu bekommen. Die CFL erklären, dass «die Überwachungskameras an den wichtigen Punkten aufgestellt sind und den Escher Bahnhof überblicken.»

«Das Problem ist nicht neu, aber man spürt, dass die Fahrer neuerdings Angst haben und sich nicht sicher fühlen. Das kann man nicht durchgehen lassen, es muss eine Reaktion auf politischer und polizeilicher Ebene erfolgen», sagt Théo Schickes. Ein Fahrer pflichtet ihm bei: «Es stimmt. Wir haben Angst. Es gibt immer ein potenzielles Risiko, auch wenn abends und nachts nur wenige Menschen den Bus nehmen. Was man vor allem bräuchte, wären geschlossene Fahrerkabinen wie in der Straßenbahn, aber das ist angeblich zu teuer.»

(Marion Mellinger/L'essentiel)