Luxemburger Jugendliche drohen Bahnpersonal

Gegen zwei 17 Jahre alte Personen aus Luxemburg wurde am Sonntag ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch eingeleitet. Sie urinierten am Bahnhof Wincheringen zunächst gegen den einen Ticketautomaten, stiegen über das Absperrgitter auf den Bahnsteig und hielten sich danach im Gleisbereich auf.

Wie die Bundespolizei Trier mitteilt, reagierten beide aggressiv und drohten dem Bahnmitarbeiter Gewalt an, als dieser sie auf ihr Fehlverhalten angesprochen hatte. Weiterhin versuchten die beiden Luxemburger in einen Betriebsraum zu gelangen, indem sie gegen die Fensterscheibe schlugen und gegen die Tür traten, wobei eine Glasscheibe zu Bruch ging. Der Mitarbeiter musste sich einschließen, um Schaden von sich abzuwenden.

In der Nähe des Bahnhofs wurden die in einer Sozialeinrichtung in Luxemburg lebenden Jugendlichen schließlich von der Bundespolizei Trier gestellt. Bei einer Gegenüberstellung konnten beide Personen wiedererkannt werden. Nachdem ein Platzverweis ausgesprochen wurde, blieben beide auf freiem Fuß.

(sw/L'essentiel)