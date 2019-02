«Alle Konten werden durchsucht»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Aufdeckung eines Betrugsfalls bei der Caisse nationale de santé (CNS) sorgt derzeit für Schlagzeilen. Rund zwei Millionen Euro sollen von zwei Mitarbeitern der Krankenkasse veruntreut worden sein.

In einer vom Minister für soziale Sicherheit, Romain Schneider, am Dienstag einberufenen Krisensitzung mit dem parlamentarischen Ausschuss wurden von mehreren Seiten Bedenken gegenüber der CNS geäußert. «Ein Betrug ist schwer aufzudecken. Wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken, handelt es sich um 200.000 Euro von insgesamt 458 Millionen Euro, die für die Gesundheitsleistungen im Ausland ausgegeben wurden. Mit kriminellen Machenschaften ist also überall zu rechnen», erklärt OGBL-Vorstandsmitglied Carlos Pereira.

Nach L’essentiel-Informationen wurde der Betrug am Dienstag, den 29. Januar aufgedeckt. Eine der beiden Angeklagten soll dann verhört worden sein. Darin soll sie aufgrund der Beweislage den Namen der zweiten Verdächtigen mitgeteilt haben. Die beiden Frauen stehen im Verdacht Behandlungsrechnungen im Ausland gefälscht zu haben. Die Justizbehörde schweigt bislang zu den Vorfällen.

Konten werden durchsucht

Der Fall sorgt außerdem für interne Unruhen. Stimmen werden laut, ob es sich bei dem Fall «nur» um zwei Millionen handele. Wie uns ein Informant berichtet, bestehe derzeit die Befürchtung, dass «andere Personen ähnliche Handlungen begangen haben und dass der Betrug damit die zwei Millionen Euro übersteigen könnte». Daher werde eine interne Untersuchung durchgeführt und «alle Konten werden gewissenhaft durchsucht».

(Gaël Padiou/L'essentiel)