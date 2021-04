Jüdische Gemeinde sorgt sich um Sicherheit

Sind die Synagogen im Großherzogtum ausreichend gesichert? Die Liberale Jüdische Gemeinde Luxemburgs hat ihre Bedenken an das Kultusministerium gerichtet und im Bürgermeister von Esch/Alzette, Georges Mischo, einen Sprecher gefunden, der ihrem Anliegen bei der Regierung Gehör verschafft.

In einer parlamentarischen Anfrage an Xavier Bettel, Premierminister und Minister für Kultusangelegenheiten, weist der CSV-Abgeordnete auf Anschläge der vergangenen Jahre auf Synagogen in Nachbarländern wie Deutschland oder Frankreich hin – ebenso die besorgniserregenden antisemitischen Entwicklungen im Zusammenhang mit «Verschwörungstheorien rund um die aktuelle Pandemie». Laut Mischo müsse die Synagoge in seiner Gemeinde besonderen Schutz erhalten.

In seiner Antwort stellt Bettel klar, dass die Synagoge ein Gebäude ist, das der Stadt Esch gehört. «Die Verantwortung liegt in erster Linie bei den städtischen Behörden.» Da das Thema besonders heikel sei, könnte im nationalen Plan zur Bekämpfung des Antisemitismus künftig auch technische Unterstützung für die Gemeinden enthalten sein. So laut Bettel die Überlegungen des Staates.

Antisemitismus auf dem Vormarsch?

«Der Grad der Bedrohung von Kultstätten wird ständig von der Polizei bewertet», heißt es in der Antwort weiter. Wenn nötig, würden die Maßnahmen unmittelbar angepasst. Um die Synagoge in Esch/Alzette möglicherweise weiter zu sichern, führe man Gespräche mit dem Ministerium für Innere Sicherheit.

Noch sind in Luxemburg keine schwerwiegenden antisemitischen Taten bekanntgeworden, dennoch mahnen vergangene Ereignisse zur Wachsamkeit. Im Jahr 2018 waren Wahlplakate der DP antisemitisch beschmiert worden. Bernard Gottlieb, Präsident der Organisation Research and Information on Antisemitism in Luxembourg (RIAL) hatte damals angegeben, dass Antisemitismus im Großherzogtum auf dem Vormarsch sei.

Ein Phänomen, das besonders in den sozialen Netzwerken zu beobachten sei: «Es gibt viel Verschwörungsgerede, das sich gegen Israel und jüdische Lobbyarbeit richtet. Es gibt auch einen gewalttätigen Antizionismus, besonders von der extremen Linken, der zu Antisemitismus wird», hatte er erklärt.

(th/L'essentiel)