Straßen sind stärker belastet als vor Corona

Wer jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit fährt, dürfte es bemerkt haben: Auf den Straßen des Landes ist wieder deutlich mehr los als zu Beginn der Pandemie. Einige behaupten sogar, der Verkehr habe sich im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit verschlimmert. «Seit Anfang des Jahres habe ich das Gefühl, dass es noch schlimmer ist als im Februar 2020», sagt Caroline. Die Fahrt aus dem französischen Villerupt in die luxemburgische Hauptstadt sei mit viel Stress verbunden. «Was mir Angst macht, sind all diese Drängler, die sich an einen hängen oder einem den Weg abschneiden.»

Mehr Fahrzeuge als im vergangenen Jahr



Die Zahlen unterscheiden sich je nach Autobahn, aber laut ACL ist der Verkehr auf der A4 wieder auf über 70.000 Fahrzeuge pro Tag angestiegen. Im vergangenen Jahr waren es 55.000, im Lockdown nur noch 25.000. Auch auf der A1 gab es einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Die Zahlen des Mobilitätsministeriums bestätigen den Trend besonders an den Grenzübergängen (+11,6 Prozent französische, +11,8 Prozent deutsche und +11,2 Prozent belgische Grenzgänger).

Cédric Haas vom ACL kann den Verkehrszuwachs bestätigen: «Immer mehr Menschen kehren in die Büros zurück, der Lkw-Verkehr hat wieder zugenommen, sowie auch wie der Transitverkehr, bei dem Personen durch Luxemburg fahren, um in den Urlaub zu fahren.» Catherine, die in Kirchberg arbeitet, kommentiert ihre Beobachtungen wie folgt: «Viele Menschen haben immer noch Angst, sich in öffentlichen Verkehrsmitteln oder bei Fahrgemeinschaften mit dem Virus anzustecken.»

Nicht einmal Homeoffice-Regelungen, die zwar wieder rarer werden, oder die Pfingstferien haben den Verkehr verringert. «Verbesserungsmöglichkeiten für die Verkehrssituation wären eine bessere Verteilung der Arbeitszeiten, eine Neuorganisation der Verkehrsmittel, aber auch mehr Disziplin auf den Straßen», schlussfolgert Cédric Haas.

(Jean-François Servais/L'essentiel)