98er Benzin wird am Mittwoch wieder teurer

Nachdem die Regierung bereits am Dienstag die Preise für 95er Benzin angehoben hat, erhöht sie ab Mittwoch auch den Preis für Super 98 Benzin. Ab Mittwoch, 0 Uhr, müssen Autofahrer an den Zapfsäulen im Großherzogtum für den Liter Super 98 Benzin 1,174 Euro bezahlen, also 0,016 Euro mehr.

Der Preis für Diesel bleibt unverändert.

(L'essentiel)