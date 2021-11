Die Express-​​Tram hält nicht in Steinbrücken

Dreizehn Haltestellen sind auf der künftigen Express-Tram-Linie geplant, die das Rathaus von Beles mit dem Stadtviertel Cloche d'Or in Luxemburg-Stadt verbinden soll. Die einzige «mittlere» Haltestelle zwischen Esch/Alzette und Leudelingen soll nun Fötz werden sein und nicht Steinbrücken – auch wenn dort mehr Menschen wohnen und der Ort ebenfalls an der Strecke liegt.

Diese Entscheidung hat am Montagmittag Verkehrsminister François Bausch bestätigt. «Eine Haltestelle in Fötz bietet bis 2030 ein bedeutendes Dienstleistungspotenzial für 4200 Personen, darunter 2300 Besucher und 1900 Arbeitsplätze in einem Umkreis von 50 Metern um die Haltestelle». Darüber hinaus habe der Abschnitt Fötz-Leudelingen eine Gesamtlänge von 17,5 km und die Tram eine potenzielle Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometer. Mit einer zusätzlichen Haltestelle auf der Mittelstrecke zwischen Fötz und Leudelingen wäre die Straßenbahn nicht mehr so schnell und würde gegenüber dem Pkw entscheidend an Attraktivität verlieren, so der Minister.

In Steinbrücken, so François Bausch, sei die Buslösung vorteilhafter, «weil die Haltestellen näher an den Wohnungen der Nutzer liegen und die Busse sie direkt zu den Verkehrsknotenpunkten bringen». Außerdem seien die Busse effizient, «da sie die Fahrspur für Busse und Fahrgemeinschaften auf dem multimodalen Korridor der A4 nutzen und somit einen schnellen und zuverlässigen Service bieten.»

(jfc/L'essentiel)