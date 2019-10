Karatekas befinden sich wieder auf sicherem Boden

Alle sind erleichtert und befinden sich wieder auf sicherem Grund. Am Freitag, gegen 13.50 Uhr, ist die Delegation der Luxemburger Karatekas am Findel gelandet. «Wir sind nach der ganzen Anspannung erleichtert», so die Eltern der Karatekas. Aufgrund politischer Unruhen in der Hauptstadt Santiago saß das luxemburgische Karate-Team in seinem Hotel fest und konnten nicht am Turnier teilnehmen.

Den Eltern der luxemburgischen Karatekas, die von den Bildern und Videos, die in den sozialen Netzwerken ausgestrahlt wurden, sehr schockiert waren, wird dieses Turnier sicherlich in Erinnerung bleiben. «Sie hätten am vergangenem Samstag Luxemburg nicht verlassen dürfen, da die Unruhen bereits am Freitag begonnen hatten», sagt eine Familienvater. Dennoch habe niemand damit gerechnet, dass es zu solchen Demonstrationen und zu solcher Gewalt in den Straßen Santiagos kommen würde.

««Unser Team war sehr stark»»

Um Punkt 14.30 Uhr kamen die Karatekas durch die Ankunftstür des Luxemburger Flughafens – direkt hinter den Spielern des F91 Düdelingen, die gerade aus Sevilla angekommen waren. Empfangen wurde die Delegation von ihren Familien und dem Sportminister Dan Kersch. «Es gehört auch zu meiner Rolle in schwierigen Momenten da zu sein», sagte der Minister. Hauptsache sei, dass alle in Sicherheit gebracht wurden. Der Sportminister gratulierte den Nationaltrainern dafür, dass sie die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Vor Ort standen dem Team ebenfalls die Botschaft und das Konsulat Belgiens zur Seite. «Es war das erste Mal, dass Luxemburer Sportathleten von einem Land evakuiert werden mussten. Wir hoffen, dass dies nie wieder vorkommen wird», so Kersch.

Die vielversprechende luxemburgische Karateka Kimberly Netling teilte die Ereignisse mit der Netzgemeinde. «Natürlich sind wir erleichtert wieder auf sicherem Boden zu sein. Auf sportlicher Ebene sind wird aber auch traurig und frustriert», berichtete die 19-Jährige am Findel. Trotz großer Panik habe das Team immer zusammengehalten. «Als unser Hotel von den Demonstranten angegriffen wurde, hatten wir verstanden, dass es höchste Zeit war, Chile zu verlassen», ergänzt sie.

Auch Delegationsmitglied Léticia Ferreira ist froh wieder zurück in Luxemburg zu sein. «Die Sicherheit war weder im Hotel noch auf der Straße gewährleistet», sagt sie. Das Hotel wurde zerstört. Auch ihr Taxi mussten sie verlassen, um den kriegsähnlichen Szenen zu entfliehen. Vom sportlichen Aspekt wird nicht viel in Erinnerung bleiben, aber der Teamgeist bleibt intakt und wurde sogar gestärkt.

(fl/L'essentiel)