Luxemburgische Sprache erhält eigenen Kommissar

Der langjährige Regierungsberater im Bildungsministerium, Marc Barthelemy, wird neuer Kommissar für die luxemburgische Sprache. Das teilt die Regierung am Freitag mit. Die neu geschaffene Stelle ist Teil des Luxemburgisch-Gesetzes, das vergangenen Juni in der Chamber beschlossen wurde.

Die Regierung will durch verschiedene Maßnahmen die Rolle des Luxemburgischen in der Gesellschaft stärken und die Förderung der Luxemburger Sprache und Kultur «nachhaltig sichern». Barthelemy, der auch Präsident des «Conseil permanent de la langue luxembourgeoise» (CPPL) ist, wird in seiner neuen Funktion für die Ausarbeitung und Umsetzung eines 20-Jahres-Plans zur Förderung des Luxemburgischen zuständig sein. Unterstützung erhält er von einem interministeriellen Komitee.

Der Kommissar soll auch eine nationale Plattform entwickeln, auf der Interessierte sich über die luxemburgische Sprache sowie Weiterbildungs- und Kursangebote informieren können. Barthelemy soll dafür sorgen, dass genügend Luxemburgisch-Kurs angeboten werden und auch Anlaufstelle für Bürger sein, die sich über fehlenden oder schlechten Gebrauch des Luxemburgischen in öffentlichen Ämtern und Behörden beschweren wollen. Seine offizielle Kontaktadresse lautet commissaire [at] letzebuerger-sprooch.lu

(L'essentiel)