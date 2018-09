Für 50.000 Schüler ertönt heute wieder der Gong

Der Beginn des neuen Schuljahrs an den öffentlichen Schulen in Luxemburg erfolgt immer in drei Stufen. Die Grundschüler machen am (heutigen) Montag den Anfang, am Dienstag dürfen die Neulinge im Lyzeum ihre neue Umgebung kennenlernen und am Mittwoch ertönt der Pausengong dann für sämtliche Schüler der klassischen und allgemeinen Sekundarstufe.

Wie jedes Jahr bringt auch dieser Schulbeginn einige Neuerungen mit sich. In der Grundschule gibt es vor allem beim Sprachunterricht Änderungen. Als Erweiterung des mehrsprachigen Bildungsprogramms in den Kindertagesstätten, das Kindern zwischen ein bis vier Jahren mit Luxemburgisch und Französisch vertraut machen soll, wurden die Französisch-Kurse in den Zyklen 1 und 2 überarbeitet. Die Idee ist es, den Schülern ein «spielerischeres, lockereres und lebendigeres» Lernen zu ermöglichen, heißt es seitens des Bildungsministeriums.

Bis zum Ende des Zyklus 2 lernen die Kinder nur gesprochenes Französisch, das schriftliche folgt erst ab Zyklus 3. Den Klassen wird dafür neues Lehrmaterial zur Verfügung gestellt.

(Séverine Goffin/L'essentiel)