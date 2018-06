Luxemburgs Retter fahren ab sofort im Löwen-​​Look

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sie kämpfen wie die Löwen um jedes Leben: Ab 1. Juli erhalten die neu formierten Luxemburger Rettungsdienste einen neuen Look. Die Einsatzfahrzeuge werden künftig in der Optik des neuen CGDIS (Corps grand-ducal d’incendie et de secours) unterwegs sein. Prägnantestes Wiedererkennungsmerkmal auf den Ambulanz- und Feuerwehrwagen ist der große Löwenkopf.

Verantwortlich für die neue visuelle Identität der Rettungskräfte ist die deutsche Firma Design112. Sie zeichnet sich durch ein hohes Wiedererkennungspotenzial und eine gute Sichtbarkeit bei Tag und bei Nacht aus, erklären die Verantwortlichen in einem Communiqué. Der neue Look soll «die Sicherheit der freiwilligen und hauptberuflichen Einsatzkräfte bei der Ausübung ihrer Aufgaben gewährleisten». Zur Parade am Nationalfeiertag konnten Zaungäste bereits zwei Kommandowagen, zwei Krankenwagen, ein Tanklöschfahrzeug und eine Drehleiter im neuen «Gewand» bestaunen.

Die neue Rettungszentrale nimmt im Juli ihren Dienst auf. Insgesamt 500 professionelle und 5000 freiwillige Einsatzkräfte werden dem neuen CGDIS unterstellt sein.

(L'essentiel)