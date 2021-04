Vereinbarung mit Google bleibt weiterhin geheim

Das Memorandum of Understanding (MoU) zwischen dem Luxemburger Staat und dem für das Google-Projekt in Bissen verantwortliche Unternehmen bleibt geheim. Das hat die Justiz am Mittwoch Medienberichten zufolge entschieden. Das Mouvement écologique (Meco) forderte Einsicht in die Dokumente, was allerdings abgelehnt wurde.

Das Wirtschaftsministerium hatte den Antrag des Verbandes bereits mit der Begründung abgelehnt, dass es sich nicht um ein Verwaltungsdokument handele. Zudem enthalte das MoU vertrauliche Finanzinformationen, deren Veröffentlichung die Geschäftsstrategie des Unternehmens untergraben könnte. Meco hatte den Fall vor Gericht gebracht, ihn aber gleich verloren. Nachdem Berufung eingelegt wurde, haben sie die Verhandlung erneut verloren.

Die Gemeinde Bissen hatte den Sonderbebauungsplan (PAP) im Oktober 2020 für rechtskräftig erklärt, sodass Google kommen und seine Server installieren konnte.

(L'essentiel)