Ampelblitzer am «Stäreplaz» löste 7936 Mal aus

Es ist die erste ihrer Art in Luxemburg: Die Rotlichtkamera auf der Place de l'Étoile wird im kommenden Monat offiziell in Betrieb genommen. Seit Oktober befindet sich der Blitzer in der Testphase, doch bereits jetzt ist klar, dass es nicht an Verstößen mangelt. Von Oktober bis Ende Februar hat die Radarfalle 7936 Mal Autofahrer geblitzt, die die Ampel «überfahren» hatten. Außerdem waren Fahrer 4431 Mal zu schnell unterwegs. Diese Zahlen nennt Mobiltätsminister François Bausch (Déi Gréng) in seiner Antwort auf die parlamentarische Anfrage des Pirat-Abgeordneten Marc Goergen.

Doch keine Panik, falls Sie im Testzeitraum an der Ampel geblitzt worden sind, denn noch befindet sich das Gerät in einer Testphase. Die Daten wurden nur durch Techniker eingesehen und fünf Tage später gelöscht. Wenn das Gerät jedoch «scharf» geschaltet wird, landen die Aufnahmen als Beweise auf den Servern des luxemburgischen Staates, der dann die Strafe vollstreckt. Die Beweise für die Übertretung werde man allerdings «spätestens zwei Wochen nach Zahlung des Bußgeldes» löschen, wie Minister Bausch, unter Hinweis auf die gesetzlichen Bestimmungen hierzu, verweist.

Es soll noch weitere Blitzer von diesem Typ in Luxemburg geben. Bis Ende des Jahres plane das Ministerium weitere Geräte an der Kreuzung Place de Hollerich und in Weiler zum Turm aufzustellen. Ein Rotlichtverstoß wird in Luxemburg mit einem Bußgeld von 145 Euro und zwei Punkten Abzug beim Führerschein geahndet.

(mc/L'essentiel)